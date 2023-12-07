Людей просили немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Где сообщают об угрозе

По состоянию на 16:15, об угрозе сообщали жителей таких областей:

Кировоградская;

Полтавская;

Николаевская;

Одесская;

Херсонская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Харьковская;

Луганская.

Отбои начались в 16:29. По состоянию на 16:35 воздушная тревога объявлена только в Донецкой и Луганской областях.

Что говорят Воздушные силы

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что фиксировали активность Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Есть угроза запуска крылатых ракет.

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Активность Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Угроза пусков крылатых ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой оперативно реагировать на тревоги. В эти дни – особенно.

Кроме того, украинцев призывают доверять только информации из официальных источников. Оккупанты ведут активную информационную войну.