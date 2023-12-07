Людей просили негайно пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Де повідомляють про загрозу

Станом на 16:15 про загрозу повідомляли жителів таких областей:

  • Кіровоградська;
  • Полтавська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Херсонська;
  • Запорізька;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Харківська;
  • Луганська.

Що кажуть Повітряні сили

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що фіксували активність Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Є загроза пуску крилатих ракет.

Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Активність Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Загроза пусків крилатих ракет. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,
– мовиться у повідомленні.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням оперативно реагувати на тривоги. У ці дні – особливо.

Окрім того, українців закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. Окупанти ведуть активну інформаційну війну.