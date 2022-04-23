Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом запрещено, ведь оно спасает жизнь.

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Об опасности предупреждают жителей таких областей:

Львовской;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Ровненской;

Хмельницкой;

Житомирской;

Винницкой;

Киевской;

Черкасской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Луганской.

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