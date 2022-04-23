Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом запрещено, ведь оно спасает жизнь.
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Об опасности предупреждают жителей таких областей:
- Львовской;
- Тернопольской;
- Ивано-Франковской;
- Ровненской;
- Хмельницкой;
- Житомирской;
- Винницкой;
- Киевской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Луганской.
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