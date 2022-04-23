Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом запрещено, ведь оно спасает жизнь.

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Об опасности предупреждают жителей таких областей:

  • Львовской;
  • Тернопольской;
  • Ивано-Франковской;
  • Ровненской;
  • Хмельницкой;
  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Киевской;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Луганской.

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