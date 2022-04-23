Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом заборонено, адже воно рятує життя.

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Про небезпеку попереджають жителів таких областей:

  • Хмельницької;
  • Житомирської;
  • Вінницької;
  • Київської;
  • Черкаської;
  • Кіровоградської;
  • Миколаївської;
  • Одеської;
  • Полтавської;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької;
  • Луганської.

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