Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом заборонено, адже воно рятує життя.
Зауважте Ракетний удар по Одесі, "Христос Воскрес" на снарядах окупантів: основне за 59 день війни
Про небезпеку попереджають жителів таких областей:
- Хмельницької;
- Житомирської;
- Вінницької;
- Київської;
- Черкаської;
- Кіровоградської;
- Миколаївської;
- Одеської;
- Полтавської;
- Дніпропетровської;
- Запорізької;
- Луганської.
Зауважте – маленька переселенка з Токмака виконала "Два Кольори": дивіться відео