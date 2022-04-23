Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом заборонено, адже воно рятує життя.

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Про небезпеку попереджають жителів таких областей:

Хмельницької;

Житомирської;

Вінницької;

Київської;

Черкаської;

Кіровоградської;

Миколаївської;

Одеської;

Полтавської;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Луганської.

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