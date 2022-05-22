В большей части областей Украины раздаются сирены – жители 13 регионов должны идти в укрытие.

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Воздушная тревога объявлена в 13 областях:

  • Киевской и городе Киеве;
  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Черкасской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Запорожской;
  • Донецкий;
  • Луганский.

С временно оккупированной Херсонщины данных о воздушных тревогах нет более месяца.

Тревожность длится в Луганской области уже 47 дней – с 4 апреля сирены не стихают.

Что делать во время воздушной тревоги

  • Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или хранилищу.
  • Если вблизи его нет, в ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пойти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.
  • Кроме этого, если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своих пожилых или маломобильных соседей и помочь им добраться до безопасного места.
  • В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты. Именно на их официальных телеграммах-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги.
  • Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя, объявляемого тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезает.

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