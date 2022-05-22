В большей части областей Украины раздаются сирены – жители 13 регионов должны идти в укрытие.

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Воздушная тревога объявлена в 13 областях:

Киевской и городе Киеве;

Житомирской;

Винницкой;

Черкасской;

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Запорожской;

Донецкий;

Луганский.

С временно оккупированной Херсонщины данных о воздушных тревогах нет более месяца.

Тревожность длится в Луганской области уже 47 дней – с 4 апреля сирены не стихают.

Обратите внимание! Важно не публиковать фото и видео с последствиями вражеских обстрелов, если они случятся. Также при воздушной тревоге нельзя распространять адреса мест "прилетов". Это только корректирует огонь врага.

Что делать во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или хранилищу.

Если вблизи его нет, в ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пойти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.

Кроме этого, если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своих пожилых или маломобильных соседей и помочь им добраться до безопасного места.

В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты. Именно на их официальных телеграммах-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя, объявляемого тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезает.

Важно! Взрывы в городах могут раздаваться и от работы противовоздушной обороны. Следите за обновлением и доверяйте информацию только из официальных источников. Сигнал воздушной тревоги нельзя игнорировать ни в коем случае. Наша противовоздушная оборона сбивает значительное количество враждебных целей в небе, однако всегда остается риск, что какая-то ракета или ее обломки приземлятся на населенные пункты. Никогда нельзя определить вперед, куда ударит Россия.

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