У більшій частині областей України лунають сирени – мешканці 13 регіонів мають іти в укриття.

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Повітряну тривогу оголошено у 13 областях:

  • Київській та у місті Києві;
  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Харківській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Луганській.

З тимчасово окупованої Херсонщини даних про повітряні тривоги немає більш ніж місяць.

Тривога триває у Луганській області вже 47 днів – з 4 квітня сирени не стихають.

Що робити під час повітряної тривоги

  • Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття чи сховища.
  • Якщо поблизу його немає, у ДСНС рекомендують скористатися "правилом двох стін". Необхідно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та триматися ближче до опорної стіни.
  • Окрім цього, якщо є така можливість, варто повідомити про повітряну тривогу своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм дістатися до безпечного місця.
  • В укриття рекомендують взяти мобільний телефон, аби слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів цивільного захисту. Саме на їхніх офіційних телеграм-каналах публікують повідомлення про відбій повітряної тривоги.
  • Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу зникає.

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