В большинстве областей Украины – воздушная тревога

В большинстве областей Украины по состоянию на 23:32 раздался сигнал воздушной тревоги. Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

Пренебрегать этим правилом – запрещено. Она спасает жизнь.

Заметьте Запустили более 1 300 ракет по Украине: в Forbes подсчитали, сколько это стоило России

На этот раз воздушная тревога была короткой. В считанные минуты во многих городах Украины сообщили об отбое.

По состоянию на 23:32 о воздушной опасности уведомляли жителей таких областей:

Львовской;

Волынской;

Ровенской;

Житомирской;

Киевской;

Полтавской;

Черниговской;

Кировоградской;

Черкасской;

Сумской;

Днепропетровской;

Ивано-Франковской.

Россия уже запустила более 1300 ракет

Анна Маляр – заместитель министра обороны – сообщила, что Россия уже запустила по Украине более 1300 ракет. Впоследствии в Forbes Украина подсчитали, сколько стоит ракетный террор для страны-оккупанта.

По данным СМИ, Россия уже потратила на это около 7,5 миллиарда долларов. В то же время, эта цифра может быть неокончательной. В частности, потому, что расчеты в условиях продолжения боевых действий сложно проводить.

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