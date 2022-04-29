В большинстве областей Украины – воздушная тревога
В большинстве областей Украины по состоянию на 23:32 раздался сигнал воздушной тревоги. Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты.
Пренебрегать этим правилом – запрещено. Она спасает жизнь.
Заметьте Запустили более 1 300 ракет по Украине: в Forbes подсчитали, сколько это стоило России
На этот раз воздушная тревога была короткой. В считанные минуты во многих городах Украины сообщили об отбое.
По состоянию на 23:32 о воздушной опасности уведомляли жителей таких областей:
- Львовской;
- Волынской;
- Ровенской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Полтавской;
- Черниговской;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Сумской;
- Днепропетровской;
- Ивано-Франковской.
Россия уже запустила более 1300 ракет
Анна Маляр – заместитель министра обороны – сообщила, что Россия уже запустила по Украине более 1300 ракет. Впоследствии в Forbes Украина подсчитали, сколько стоит ракетный террор для страны-оккупанта.
По данным СМИ, Россия уже потратила на это около 7,5 миллиарда долларов. В то же время, эта цифра может быть неокончательной. В частности, потому, что расчеты в условиях продолжения боевых действий сложно проводить.
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