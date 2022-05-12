Пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге нельзя. Пребывание в месте безопасности спасает жизнь, напоминает 24 канал.

Заметьте Россия потеряла еще один корабль в Черном море, – источники в разведке

По состоянию на 17:17, об угрозе сообщают жителям:

Киева;

Черкасской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Днепропетровской области;

Луганская область;

Запорожской области;

Донецкой области;

Сумская область.

Полтавская ОВА сообщила о ракетном ударе

Около 17:22 Полтавская ОВА заявила, что 4 вражеских ракеты попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Детали пообещали предоставить позже.

Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Подробности впоследствии. Не оставляем укрытия,

– говорится в сообщении.

Заметьте! В апреле 2022 года оккупанты уже дважды обстреливали Кременчугский НПЗ. Первый ракетный удар был нанесен 2 апреля.

Обстрелы 12 мая

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что российские захватчики открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Малой Даниловке . Кроме того, враг обстрелял Дергачи. По данным Синегубова, жертвой обстрелов стал один человек. Кроме того, известно о трех пострадавших.

Силы обороны Запорожского края сообщили, что на территории области противовоздушная оборона успешно отразила вражескую атаку . Руслан Ткачук – пресс-секретарь Сил обороны Запорожского направления – сообщил, что ракету перехватили в воздухе. Она разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте недалеко от областного центра. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Объект претерпел значительные разрушения.

ОК "Север" также сообщила, что в ночь на 12 мая российские захватчики дважды обстреляли Новгород-Северский на Черниговщине. В частности, враг разрушил легендарный лицей-гимназию имени Константина Ушинского. Там учился Пантелеймон Кулиш. Владимир Шкарпитко – первый заместитель руководителя Новгород-Северского РВА – подчеркнул, что учебное заведение пережило за 200 лет своей истории многие войны. Однако его уничтожили русские захватчики. В то же время Шкарпитко отметил: легендарное учебное заведение отстроят.