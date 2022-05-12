Нехтувати попередженнями про повітряну тривогу не можна. Перебування у місці безпеки рятує життя, нагадує 24 канал.

Зауважте Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, – джерела у розвідці

Станом на 17:17 про загрозу повідомляють жителів:

Києва;

Черкаської області;

Полтавської області;

Харківської області;

Житомирської області;

Вінницької області;

Дніпропетровської області;

Луганської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Сумської області.

Полтавська ОВА повідомила про ракетний удар

Близько 17:22 Полтавська ОВА заявила, що 4 ворожі ракети влучили у Кременчуцький нафтопереробний завод. Деталі пообіцяли надати згодом.

Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! У квітні 2022 року окупанти вже двічі обстрілювали Кременчуцький НПЗ. Перший ракетний удар завдали 2 квітня.

Обстріли 12 травня

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що російські загарбники відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по Малій Данилівці. Окрім того, ворог обстріляв Дергачі. За даними Синєгубова, жертвою обстрілів стала одна людина. Окрім того, відомо про 3 постраждалих.

Сили оборони Запорізького краю повідомили, що на території області протиповітряна оборона успішно відбила ворожу атаку. Руслан Ткачук – речник Сил оборони Запорізького напрямку – повідомив, що ракету перехопили у повітрі. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом в населеному пункті неподалік обласного центру. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Об'єкт зазнав значних руйнувань.

ОК "Північ" також повідомила, що у ніч на 12 травня російські загарбники двічі обстріляли Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Зокрема, ворог зруйнував легендарний ліцей-гімназію імені Костянтина Ушинського. Там навчався Пантелеймон Куліш. Володимир Шкарпітко – перший заступник керівника Новгород-Сіверської РВА – наголосив, що навчальний заклад пережив за 200 років свої історії багато воєн. Однак його знищили російські загарбники. Водночас Шкарпітко наголосив: легендарний навчальний заклад відбудують.

Зауважте – Росія вночі гатила по школах на Чернігівщині: дивіться відео