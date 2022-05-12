Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що внаслідок обстрілу загинула людина, ще 3 – отримали поранення.

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Вкотре наголошую, що в жодному разі не можна розслаблятися та нехтувати власною безпекою. Не перебувайте без потреби на вулиці і будьте обачні,

– зазначив Синєгубов.

В самому Харкові ніч пройшла відносно спокійно – обстрілів не було. Проте сильно потерпають інші населені пункти області.