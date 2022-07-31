Находитесь в укрытиях, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Следите за обновлениями местных властей.

Важно Массированный обстрел Николаева и атака Одесской области: главное за 158 день войны

Где раздались сирены

По состоянию на 22:45 сирены прозвучали в:

Киеве и Киевской области;

Львовской области;

Волынской области;

Ровненской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области;

Черновицкой области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Также непрерывная воздушная тревога на Луганщине длится с 4 апреля, в то же время на Херсонщине система оповещения от 15 апреля не работает из-за оккупации.

Что делать, если вы услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов – помните, что это может работать ПВО. Однако важно не публиковать в сети никаких кадров, на которых она видна, потому что этим может воспользоваться враг.

Если все же был ракетный удар – напоминаем о том, что распространять фото или видео с последствиями прилета, адрес или название места удара во время воздушной тревоги строго запрещено, ведь это может помочь оккупантам.

Важно! Ежедневно россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и тому подобное. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно.



Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информации только из проверенных источников.

Обратите внимание – детали обстрела Николаева: смотрите видео