Находитесь в укрытиях, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Следите за обновлениями местных властей.

Важно Массированный обстрел Николаева и атака Одесской области: главное за 158 день войны

Где раздались сирены

По состоянию на 22:45 сирены прозвучали в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Львовской области;
  • Волынской области;
  • Ровненской области;
  • Тернопольской области;
  • Хмельницкой области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Закарпатской области;
  • Черновицкой области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;

Также непрерывная воздушная тревога на Луганщине длится с 4 апреля, в то же время на Херсонщине система оповещения от 15 апреля не работает из-за оккупации.

Что делать, если вы услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов – помните, что это может работать ПВО. Однако важно не публиковать в сети никаких кадров, на которых она видна, потому что этим может воспользоваться враг.

Если все же был ракетный удар – напоминаем о том, что распространять фото или видео с последствиями прилета, адрес или название места удара во время воздушной тревоги строго запрещено, ведь это может помочь оккупантам.

Обратите внимание – детали обстрела Николаева: смотрите видео