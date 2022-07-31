Находитесь в укрытиях, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Следите за обновлениями местных властей.
Важно Массированный обстрел Николаева и атака Одесской области: главное за 158 день войны
Где раздались сирены
По состоянию на 22:45 сирены прозвучали в:
- Киеве и Киевской области;
- Львовской области;
- Волынской области;
- Ровненской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области;
- Ивано-Франковской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкой области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
Также непрерывная воздушная тревога на Луганщине длится с 4 апреля, в то же время на Херсонщине система оповещения от 15 апреля не работает из-за оккупации.
Что делать, если вы услышали взрывы
Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов – помните, что это может работать ПВО. Однако важно не публиковать в сети никаких кадров, на которых она видна, потому что этим может воспользоваться враг.
Если все же был ракетный удар – напоминаем о том, что распространять фото или видео с последствиями прилета, адрес или название места удара во время воздушной тревоги строго запрещено, ведь это может помочь оккупантам.
Обратите внимание – детали обстрела Николаева: смотрите видео