Перебувайте в укриттях поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.

Важливо Масований обстріл Миколаєва та атака Одещини: головне за 158 день війни

Де пролунали сирени

Станом на 22:00 сирени пролунали у:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Також безперервна повітряна тривога на Луганщині триває від 4 квітня, водночас на Херсонщині система оповіщення від 15 квітня не працює через окупацію.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати у мережі жодних кадрів, на яких її видно, бо цим може скористатися ворог.

Якщо все ж був ракетний удар – нагадуємо про те, що поширювати фото чи відео з наслідками прильоту, адресу чи назву місця удару під час повітряної тривоги суворо заборонено, адже це може допомогти окупантам.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо. Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

Зверніть увагу – деталі обстрілу Миколаєва: дивіться відео