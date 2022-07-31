Перебувайте в укриттях поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.
Важливо Масований обстріл Миколаєва та атака Одещини: головне за 158 день війни
Де пролунали сирени
Станом на 22:00 сирени пролунали у:
- Києві та Київській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
Також безперервна повітряна тривога на Луганщині триває від 4 квітня, водночас на Херсонщині система оповіщення від 15 квітня не працює через окупацію.
Що робити, якщо ви почули вибухи
Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати у мережі жодних кадрів, на яких її видно, бо цим може скористатися ворог.
Якщо все ж був ракетний удар – нагадуємо про те, що поширювати фото чи відео з наслідками прильоту, адресу чи назву місця удару під час повітряної тривоги суворо заборонено, адже це може допомогти окупантам.
Зверніть увагу – деталі обстрілу Миколаєва: дивіться відео