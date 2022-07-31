Перебувайте в укриттях поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.

Важливо Масований обстріл Миколаєва та атака Одещини: головне за 158 день війни

Де пролунали сирени

Станом на 22:00 сирени пролунали у:

  • Києві та Київській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;

Також безперервна повітряна тривога на Луганщині триває від 4 квітня, водночас на Херсонщині система оповіщення від 15 квітня не працює через окупацію.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати у мережі жодних кадрів, на яких її видно, бо цим може скористатися ворог.

Якщо все ж був ракетний удар – нагадуємо про те, що поширювати фото чи відео з наслідками прильоту, адресу чи назву місця удару під час повітряної тривоги суворо заборонено, адже це може допомогти окупантам.

Зверніть увагу – деталі обстрілу Миколаєва: дивіться відео