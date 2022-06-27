В большинстве регионов Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

В большинстве областей около 15:40 объявили воздушную тревогу. Не пренебрегайте сигналом опасности и направляйтесь в укрытие.

Это касается восточных, центральных и северных областей. Уже сообщили о взрывах в Кременчуге Полтавской области.

Важно В Днепре и области сообщают о взрывах

Где объявили тревогу

Черниговская область,

Сумская,

Киевская и Киев

Житомирская,

Черкасская,

Кировоградская,

Запорожская,

Луганская,

Одесская,

Николаевская.

После 16:00 во многих областях последовали отбои.

Отметим, что в Луганской области сигнала об отбое тревоги не было еще с 4 апреля. Все из-за интенсивных обстрелов оккупантов и активных боевых действий в регионе. Также воздушную тревогу не объявляют в Херсонской области, поскольку область находится под временной оккупацией россиян.

Как действовать во время тревоги

Когда услышали звук сирены, следует немедленно направляться к укрытию. Если же его рядом нет, то нужно хотя бы соблюдать правила двух стен. Это значит, что от места потенциального удара человека должны отделять 2 стены: одна будет сдерживать ударную волну, другая – защищать от обломков.

Покидать безопасное место нельзя до отбоя тревоги. О нем скажут на официальных ресурсах или прозвучит еще один звук сирены. Игнорировать опасность ни в коем случае нельзя, поскольку соблюдение простых правил может спасти жизнь.

Россия изменила стратегию ударов по Украине

Не публикуйте фото или видео взрывов в сети. Также не следует разглашать места "прилетов" до официальных сообщений властей. Такими действиями вы можете помочь врагу скорректировать огонь.

В последние дни россияне активно обстреливают украинские города. Ракеты летят с территории государства-агрессора и из Беларуси. Кроме того, на 27 июня захватчики держат в Черном море несколько катеров, на которых могут быть до 16 крылатых ракет.

В МВД сообщили, что оккупанты изменили стратегию обстрелов. Теперь они выпускают большое количество ракет сразу и с разных позиций.

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