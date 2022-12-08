Украинцев призывали немедленно против укрытия, ведь планы врага коварны.

Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

По состоянию на 16:55 сирены взвыли в:

Луганской (с 4 апреля),

Донецкой,

Харьковской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Полтавской,

Сумской,

Херсонской,

Черкасской,

в Кировоградской областях.



Карта воздушных тревог по состоянию на вечер 8 декабря / Фото "єМапа"

Сколько времени потребуется России для подготовки нового массированного удара

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия не прекращает наносить массированные ракетные удары по всей территории Украины. И, к сожалению, у нее еще есть ресурсы для новых атак, поэтому всегда следует быть начеку. Обычно россиянам для подготовки к удару требуется примерно неделя.

В любом случае, это несколько дней, чтобы спланировать в экстренном режиме… доставить ракеты к носителям, зарядить корабли или подвесить на самолеты. Кроме того, их нужно изготавливать,

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что многие из обнаруженных фрагментов – от ракет "с конвейера". Кроме советских ракет, страна-террорист использует высокоточные Х-101, производимые летом и осенью 2022 года. Он добавил, что Россия использует ракеты "из колес". Поэтому вопрос, сколько еще будет столь массированных ударов.

Министр обороны Алексей Резников объяснил, что захватчики мечтают погрузить нас во тьму и холод. Россия надеется, что в таких условиях украинский народ скажет, что хочет сдаться и заставит власть идти на переговоры с захватчиками.