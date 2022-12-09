Жительница Борисполя Любовь Чижик написала в фейсбуке о том, что утром 6 декабря она увидела на остановке в центре города мужчину, который был похож на бездомного. Женщина уточнила, что он был полураздет, а на дворе было 9 градусов мороза, пишет 24 канал.

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В Борисполе умер мужчина: его не удалось спасти

Женщина решила помочь мужчине, она побежала за помощью в ближайший "Пункт несокрушимости". По ее словам, там сказали, что бездомный приходил к ним еще вечером, но его не пустили внутрь из-за неприятного запаха.

Сотрудница местного парка утверждает, что попросила работников пункта вызвать скорую помощь или полицию. Там пообещали позвонить в скорую, но так и не сделали этого, уверяет Любовь Чижик.

Скорую вызвали работники парка. Но, к сожалению, мужчину спасти не удалось и он умер в больнице.

"Безразличие брата, который выгнал из дома, безразличие людей, которые были на остановке и не отреагировали, а хуже всего – безразличие работников пункта, где не нужны такие люди", – добавила женщина.



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Как все было на самом деле: комментарий полиции по поводу инцидента

24 канал обратился за комментарием к пресс-секретарю полиции Киевской области Ирине Прянишниковой. Она отметила, что мужчина скончался от хронической формы ишемической болезни сердца.

Также по ее информации, человек находился в "Пункте несокрушимости" ГСЧС. Об этом говорится в журналах учета находившихся там граждан. "Не было такой ситуации, что его туда не пустили", – заявила представитель полиции.

По словам Прянишниковой, мужчина переночевал в "Пункте несокрушимости". Затем, по своей воле, он покинул помещение.

Она подчеркнула, что информация в сообщении работницы парка не корректна, поскольку большинство фактов искажены. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого события.