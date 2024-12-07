Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что произошло в Бразилии

Полет в пределах крупнейшего штата Бразилии, Амазонас, был прерван из-за птицы. Одномоторный самолет направлялся 5 декабря из муниципалитета Энвира в Эйрунепе, на борту было пять пассажиров.

Судно уже поднялось в воздух, когда в лобовое стекло на высокой скорости влетела крупная хищная птица. Судя по всему, это был стервятник.

Птица пробила стекло и погибла. До конца полета ее тело висело рядом с пилотом.

Стервятник прервал рейс самолета и погиб / Фото Jam Press (Осторожно, чувствительные кадры 18+!)

Хорошо заметно, что в стекле большая дыра.

Пилоты впоследствии пожаловались, что едва не погибли. Впрочем, они смогли довести самолет обратно в аэропорт. Никто не пострадал.

СМИ указали, что похожие случаи бывают. А недалеко от аэропорта есть свалка, где питаются хищные птицы. Поэтому неудивительно, что их можно часто заметить рядом с аэропортом.