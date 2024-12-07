Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що сталося в Бразилії

Політ у межах найбільшого штату Бразилії, Амазонас, було перервано через птаха. Одномоторний літак прямував 5 грудня з муніципалітету Енвіра до Ейрунепе, на борту було п'ятеро пасажирів.

Судно вже піднялося в повітря, коли в лобове скло на високій швидкості влетів великий хижий птах. Судячи з усього, це був стерв'ятник.

Птах пробив скло і загинув. До кінця польоту його тіло висіло поряд з пілотом.

Стерв'ятник перервав рейс літака і загинув / Фото Jam Press (Обережно, чутливі кадри 18+!)

Добре помітно, що у склі велика діра.

Пілоти згодом поскаржилися, що ледь не загинули. Утім, вони змогли довести літак назад до аеропорту. Ніхто не постраждав.

ЗМІ вказали, що схожі випадки бувають. А неподалік аеропорту є звалище, де харчуються хижі птахи. Тож не дивно, що їх можна часто помітити поряд із летовищем.