Про це розповідає 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Львівської області. На дорозі зіткнулися два транспортні засоби, в результаті чого вантажівка Renault перевернулася на бік.

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Затори на трасі Київ – Чоп через ДТП

Зазначається, що 7 грудня 2024 року, близько 10:00, на трасі Київ – Чоп біля міста Буськ сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, яка спричинила ускладнення руху.

Відео з місця події показують, що вантажівка зазнала значних пошкоджень: зокрема, сильно пошкоджений бік та розбите лобове скло.

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Через ДТП рух транспорту на цій ділянці дороги став значно ускладнений. Правоохоронці повідомили, що один транспортний засіб уже прибрали з проїзної частини, що дозволило частково відновити рух. Другий транспортний засіб, ймовірно, буде евакуйовано незабаром.

Поліція звертається до водіїв з проханням бути обережними та уважно слідувати за вказівками дорожніх служб, адже до повного відновлення руху можуть виникати тимчасові затори.

На місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків ДТП та відновлення нормального руху.

