Инцидент произошел в среду, 25 сентября, в городе Озаску штата Сан-Паулу. Об этом случае сообщило издание Daily Mail.

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Пострадал пилот дирижабля

Разбился дирижабль примерно в 12:06.

Пострадал пилот: его доставили в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

В то же время неизвестно, были ли люди в своих домах во время аварии.

Дирижабль арендовала бразильская футбольная команда "Сан-Паулу" для рекламной акции. Он выполнял тестовый полет перед четвертьфинальным матчем Кубка Либертадорес против "Ботафого".

В футбольном клубе добавили, что такое практикуют не впервые. Ранее они уже арендовали дирижабль для полетов над стадионом и вблизи него во время финала Кубка Бразилии в сентябре 2023 года.

Дирижабль упал на дома в Бразилии: смотрите видео