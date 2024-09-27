Інцидент стався у середу, 25 вересня, у місті Озаску штату Сан-Паулу. Про цей випадок повідомило видання Daily Mail.

Дивіться також Ціни на каву можуть рекордно злетіти по всьому світу через рекордні посухи у Бразилії

Постраждав пілот дирижабля

Розбився дирижабль приблизно о 12:06.

Постраждав пілот: його доставили до лікарні. На щастя, обійшлося без серйозних травм.

Водночас невідомо, чи були люди у своїх помешканнях під час аварії.

Дирижабль орендувала бразильська футбольна команда "Сан-Паулу" для рекламної акції. Він виконував тестовий політ перед чвертьфінальним матчем Кубка Лібертадорес проти "Ботафого".

У футбольному клубі додали, що таке практикують не вперше. Раніше вони уже орендували дирижабль для польотів над стадіоном і поблизу нього під час фіналу Кубка Бразилії у вересні 2023 року.

Дирижабль впав на будинки у Бразилії: дивіться відео