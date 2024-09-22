Спека вбиває бразильські кавові плантації

У понеділок Центр перспективних досліджень при Школі агробізнесу Університету Сан-Паулу видав звіт, згідно з яким сезон збору врожаю в Бразилії, який закінчується в цьому місяці, практично не змінився в порівнянні з минулим роком, пише Independent. Експорт же зріс, але посуха вже ускладнює початок сезону 2025/2026.

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У той же час В'єтнам, другий за величиною виробник кави в світі, переживає спеку і посуху, які впливають на врожай. Потенційний дефіцит пропозиції в обох країнах почав сприяти зростанню світових цін на каву, йдеться у звіті.

Важливо Ринок уважно стежить за тим, як бразильські кавові рослини переносять ці несприятливі кліматичні умови, які можуть призвести до того, що рослини перестануть цвісти та не перетворяться на плоди або дадуть зерна нижчої якості, каже Феліпе Серігаті, який координує магістерську програму з агробізнесу у Фонді Гетуліо Варгаса, університеті в Сан-Паулу.

Це може призвести до зменшення врожаю кави. Оскільки ринок має тенденцію передбачати такі рухи, ми вже бачили, що ціни на каву арабіку в Нью-Йорку та робусту в Європі торгуються на більш високих рівнях,

– зазначає Серігаті.

Ціни на каву ще не досягли рекордних максимумів, які світ бачив наприкінці 1970-х років, після того, як сильний мороз знищив 70% кавових плантацій у Бразилії. Але в останні роки вони стрімко зростають.

У серпні зведена індикативна ціна Міжнародної організації кави, яка об'єднує ціни на кілька видів зелених кавових зерен, становила в середньому 2,38 долара за фунт, що майже на 55% більше, ніж за той самий місяць минулого року.

Також ціни зростають через підвищення попиту, особливо в Азії. Але погодні умови також сприяють зростанню цін. За словами старшого економіста з питань харчових продуктів і напоїв у банку CoBank Біллі Робертса, засуха, мороз і пожежі пошкодили п'яту частину посівних площ виробників кави арабіка в Бразилії.

Важливо Він зазначає, що не схоже, що ситуація покращиться в найближчій перспективі. Їм потрібні постійні опади, щоб відновитися.