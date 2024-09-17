Чому кава дорожчає

Ф'ючерси на каву зросли на 3,3% до 2,6805 долара за фунт в Нью-Йорку, що є найвищим показником за останні 13 років, пише Bloomberg. Цього року ціни зросли приблизно на 40%, оскільки дефіцит дешевших зерен робусти стимулює попит на сорт арабіки, якому віддають перевагу спеціалізовані кавові компанії.

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Зростання цін на каву відбувається, зокрема, через занепокоєння щодо погодних умов у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави. Країна завершує збір врожаю 2024/25 років, і прогнози виробництва погіршилися після того, як спека і сухість завдали шкоди полям.

Аналітик Rabobank Карлос Мера зазначає, що з початку посушливого сезону в квітні кількість опадів у регіонах вирощування арабіки постійно була нижчою за норму. Потенціал урожаю арабіки 2025/26 років, за його словами, висить на волоску.

Ця проблема відбувається тоді, коли кавова індустрія страждає від перевантаженості портів в декількох країнах, глобального дефіциту контейнерів, перебоїв в районі Червоного моря, а також невтішних врожаїв у В'єтнамі,

– говорить він.

На робусту ціни також зростали більше тижня, підскочивши у понеділок на 3%.

Важливо Зростання цін на каву посилює інфляцію в усіх сегментах ринку напоїв. Ціни на апельсиновий сік також підскочили через дефіцит виробництва, а рекордне зростання ф'ючерсів на какао збільшує вартість шоколадних напоїв та десертів. Втім, ціни на інші основні продукти харчування, такі як зернові, залишаються низькими, що стримує загальну продовольчу інфляцію.