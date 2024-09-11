Подорожчання торкнулось усіх сортів

Цьогоріч сильні та довготривалі засухи, які занадто довго спостерігаються у Бразилії спровокували ріст ф'ючерсів на каву. Крім того, несприятливі погодні умови взагалі поставили під загрозу світові поставки.

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У світі найпопулярніша кава це робуста та арабіка. Експерти відзначили, що протягом останнього часу активний контракт на робусту зріс на 3,2%. Її запаси стрімко зменшуються.

Така ж ситуація склалася і з арабікою. За попередніми підрахунками її запаси вже зменшились на 34 тисячі мішків. Ситуацію ускладнює й той факт, що одночасно з кліматичними змінами в Бразилії, виробничі потужності зменшив і В'єтнам. Це друга за рейтингом країна, звідки теж імпортують каву.

Важливо Наразі трейдери активно спостерігають за ситуацією. За попередніми прогнозами цьогорічний врожай у Бразилії дуже поганий, тож ймовірно кількість бразильської кави на полицях буде і надалі зменшуватись, а її вартість зростатиме. Це стосуватиметься як продукції в магазинах, так і готової кави у закладах.