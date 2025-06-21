На борту шара предварительно было 22 человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Metrópoles.

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В Бразилии в воздухе загорелся воздушный шар

В бразильском штате Санта-Катарина из-за падения воздушного шара погибло 8 человек. У него загорелось покрытие.

Инцидент произошел утром 21 июня над городом Прайя-Гранде, популярным среди туристов благодаря пейзажам каньонов и частым полетам аэростатов.

По предварительным оценкам, на борту шара находились 22 человека. Часть из них также получила ранения, однако точное количество пострадавших пока не уточняют.

В соцсетях распространяются видео, снятые очевидцами, на которых видно, как воздушный шар загорелся во время полета, а впоследствии его корзина упала на землю.

В Бразилии упал воздушный шар с людьми: смотрите видео

Момент крушения воздушного шара в Бразилии: смотрите видео

Как отмечают местные СМИ, катастрофа произошла недалеко от медицинского учреждения. Причины возгорания и последующей аварии сейчас устанавливают специалисты.