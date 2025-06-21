На борту кулі попередньо було 22 людини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metrópoles.

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У Бразилії у повітрі загорілася повітряна куля

У бразильському штаті Санта-Катарина через падіння повітряної кулі загинуло 8 людей. У неї загорілося покриття.

Інцидент трапився уранці 21 червня над містом Прайя-Гранде, популярним серед туристів завдяки краєвидам каньйонів і частим польотам аеростатів.

За попередніми оцінками, на борту кулі перебували 22 людини. Частина з них також зазнала поранень, однак точну кількість постраждалих поки не уточнюють.

У соцмережах поширюються відео, зняті очевидцями, на яких видно, як повітряна куля загорілася під час польоту, а згодом її кошик впав на землю.

У Бразилії впала повітряна куля з людьми: дивіться відео

Момент аварії повітряної кулі у Бразилії: дивіться відео

Як зазначають місцеві ЗМІ, катастрофа сталася неподалік медичного закладу. Причини займання та подальшої аварії наразі встановлюють фахівці.