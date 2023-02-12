39-летнюю женщину, которую удерживали в хлеву, спасли полицейские. Сообщается, что она была обессилена и голодна.

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Почему мать держала свою дочь в хлеву

В одном из сельских населенных пунктов Бразилии полиция задержала пожилую женщину, почти 20 лет державшую связанной в импровизированной камере в заброшенном здании свою 39-летнюю дочь.

Как правоохранители обнаружили женщину / Фото g1.globo.com

Ее нашли в импровизированной камере со скованными ногами и связанными руками, в антисанитарных условиях, голодной и жаждущей. Ее мать, также находившаяся в доме, имела явные признаки алкогольного опьянения.



Что нашли в хлеву / Фото g1.globo.com

Жертву госпитализировали. Мать назвала причину заключения своей дочери. Она рассказала, что ее дочь в юности потеряла двоих детей и якобы из-за этого стала очень агрессивной, а потому она закрыла ее в хлеву.

Полиция арестовала мать и мужчину, который тоже причастен к издевательствам над 39-летней женщиной. Правоохранители устанавливают всех подозреваемых.

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