39-летнюю женщину, которую удерживали в хлеву, спасли полицейские. Сообщается, что она была обессилена и голодна.
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Почему мать держала свою дочь в хлеву
В одном из сельских населенных пунктов Бразилии полиция задержала пожилую женщину, почти 20 лет державшую связанной в импровизированной камере в заброшенном здании свою 39-летнюю дочь.
Как правоохранители обнаружили женщину / Фото g1.globo.com
Ее нашли в импровизированной камере со скованными ногами и связанными руками, в антисанитарных условиях, голодной и жаждущей. Ее мать, также находившаяся в доме, имела явные признаки алкогольного опьянения.
Что нашли в хлеву / Фото g1.globo.com
Жертву госпитализировали. Мать назвала причину заключения своей дочери. Она рассказала, что ее дочь в юности потеряла двоих детей и якобы из-за этого стала очень агрессивной, а потому она закрыла ее в хлеву.
Полиция арестовала мать и мужчину, который тоже причастен к издевательствам над 39-летней женщиной. Правоохранители устанавливают всех подозреваемых.
Массовая драка на борту самолета
- На борту самолета, следовавшего в Бразилию, произошла массовая драка. Участие в ней приняли 15 человек.
- Драка началась с стычки между двумя семьями. Женщина спросила одного из пассажиров, может ли он поменяться местом с ее ребенком, который имеет особые потребности.
- Мужчина отказался. Мать это разозлило, и она начала нападать на пассажира. Ссора набирала обороты. Впоследствии к ней присоединились и другие пассажирки. Все переросло в массовую потасовку женщин. Они толкали друг друга и обменивались оплеухами.
- Одна из пассажирок настолько активно участвовала в драке, что буквально "выпрыгнула" из своего топа. Члены экипажа пытались остановить потасовку. В то же время, никакого успеха достичь не удавалось.
- В конце концов, через некоторое время драку остановили. Из самолета вывели 15 человек, которые прибегали к агрессии. То, что участники потасовки не смогли продолжить свое путешествие, назвали справедливым.