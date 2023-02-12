39-річну жінку, яку утримували в хліву, врятували поліцейські. Повідомляють, що вона була знесилена та голодна.
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Чому мати тримала свою доньку в хліву
В одному із сільських населених пунктів Бразилії поліція затримала літню жінку, яка майже 20 років тримала зв'язаною в імпровізованій камері в закинутій будівлі свою 39-річну доньку.
Як правоохоронці знайшли жінку / Фото g1.globo.com
Її знайшли в імпровізованій камері зі скутими ногами і зв'язаними руками, в антисанітарних умовах, голодною і спраглою. Її мати, яка також перебувала в будинку, мала явні ознаки алкогольного сп'яніння.
Що знайшли в хліву / Фото g1.globo.com
Жертву госпіталізували. Мати назвала причину ув'язнення своєї доньки. Вона розповіла, що її донька в юності втратила двох дітей і нібито через це стала дуже агресивною, а тому вона закрила її у хліві.
Поліція заарештувала матір і чоловіка, який теж причетний до знущань над 39-річною жінкою. Правоохоронці встановлюють усіх підозрюваних.
Масова бійка на борту літака
- На борту літака, який прямував до Бразилії, сталася масова бійка. Участь у ній взяли 15 людей.
- Бійка почалася з сутички між двома сім'ями. Жінка запитала одного з пасажирів, чи він може помінятися місцем з її дитиною, яка має особливі потреби.
- Чоловік відмовився. Матір це розлютило, і вона почала нападати на пасажира. Сварка набирала обертів. Згодом до неї долучилися й інші пасажирки. Усе переросло у масову бійку жінок. Вони штовхали одна одну та обмінювалися ляпасами.
- Одна з пасажирок настільки активно брала участь у бійці, що буквально "вистрибнула" зі свого топа. Члени екіпажу намагалися зупинити бійку. Водночас жодного успіху досягнути не вдавалося.
- Зрештою, через деякий час бійку таки зупинили. З літака вивели 15 людей, які вдавалися до агресії. Те, що учасники бійки не змогли продовжити свою подорож, назвали справедливим.