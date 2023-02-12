Експерти стверджують, що таке явище є досить поширеним. Тому ніяких містичних підтекстів шукати не потрібно.

Варте уваги У Бразилії блискавка вдарила в статую Христа-Спасителя: момент потрапив на фото

Чи траплялось таке раніше

За даними Бразильського інституту космічних досліджень, щороку у статую блискавка влучає від 4 до 6 разів. Один удар стається приблизно кожні 2-3 місяці, але під час сезону дощів це стається частіше.

Те, що статуя притягує блискавки є абсолютно логічним. Вона стоїть на одній з вершин, на висоті 710 метрів, на гранітному фундаменті.

Керівник групи атмосферної електрики в Інституті доктор Осмар Пінто зауважує, що статуя має громовідвід, який покриває верхню частину голови, утворюючи щось на зразок тернового вінка, а кабель тягнеться до руки. Тому не дивно, що вона притягує блискавку.

Нагадаємо, що у 2014 році в фігуру Христа-Спасителя також потрапила блискавка. Тоді у скульптури відколовся кінчик пальця, адже блискавка влучила саме в руку. Тоді представник місцевої єпархії Осмара Рапосо розповідав, що фігуру відреставрують.



У 2014 році блискавка влучила в руку статуї Христа-Спасителя / Фото O Globo

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