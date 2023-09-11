Помощник депутата парламента Британии оказался китайским шпионом, – The Times

В Великобритании задержан помощник депутата парламента. Его подозревают в шпионаже в пользу Китая.

В полиции заявили, что расследование продолжают офицеры контртеррористического управления, занимающегося делами шпионажа.

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В Британии задержан китайский шпион

По словам высокопоставленного источника The Times, задержание китайского шпиона в парламенте Британии можно считать серьезной эскалацией со стороны Пекина.

Предполагается, что подозреваемый мужчина, которому около 20 лет, связан с рядом высокопоставленных депутатов-консерваторов, в том числе с несколькими, посвященными в секретную или очень конфиденциальную информацию. В них входят Том Тугендхат, министр безопасности, и Алисия Кирнс, глава комитета палаты общин по иностранным делам,

– отмечают журналисты.

По информации газеты, задержанный – британец, в течение последних нескольких лет работавший в парламенте с депутатами по вопросам международной политики, в частности, отношений с Китаем. Раньше он жил там и работал. Спецслужбы опасаются, что именно тогда его и могли завербовать.

Этого помощника депутата и другого подозреваемого в шпионаже мужчину арестовали еще в марте 2023 года. В начале октября их освободили под залог.

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Сунак выразил обеспокоенность премьеру Китая

По информации Reuters, после сообщения об аресте глава правительства Британии Риши Сунак во время встречи с премьер-министром страны Ли Цяном на саммите G20 выразил обеспокоенность по поводу любого вмешательства Китая в британскую парламентскую демократию.

Задержание китайских шпионов потенциально подрывает стремление Сунака к более тесному диалогу с Китаем. В частности, о таком стремлении свидетельствует визит министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли в Пекин на прошлой неделе.

По словам главы британского правительства, он поднял вопросы, в которых существуют разногласия. Встреча показала ценность стратегии взаимодействия "там, где это имеет смысл".

Я считаю, что правильно было воспользоваться возможностью взаимодействовать, поднять конкретные вопросы, которые вызывают беспокойство, а не просто кричать со стороны,

– заметил Сунак.

Интересно, что в китайском прессрелизе по итогам встречи не упоминается об обвинениях в шпионаже. Там приветствуют расширение практического сотрудничества Великобритании с Китаем.

"Обе стороны должны должным образом урегулировать свои разногласия", – заявил Ли Цян.

Депутат-консерватор и критик Китая Иен Дункан Смит отметил, что позиция Пекина серьезно подвергает сомнению подход Сунака.

"Я не думаю, что это диалог. Я думаю, что это какой-то жалкий монолог", – считает Смит.

Он подытожил, что на самом деле Китай игнорирует многое из того, что говорят британцы.

Консервативное правительство Сунака стремится к потеплению в отношениях с Китаем. Оно сотрудничает с Пекином в таких вопросах, как изменение климата, но в то же время критикует его в нескольких областях, включая права человека.