В британской разведке подтвердили низкий моральный дух россиян и сильное сопротивление украинцев

24 апреля 2022 , 10:48
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Источник:

Минобороны Великобритании

На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии столкновения на Донбассе. Украинское сопротивление было сильным по всем направлениям.

Это сопротивление нанесло значительные потери оккупантам, отмечают в разведке Великобритании.

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Добавили, что россиянам мешает плохой моральный дух. Кроме того, у них есть ограниченное время на восстановление, перевооружение и реорганизацию сил с предыдущих наступлений.

Таким образом, российская армия все ослабевает.

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Автор: Ольга Музика