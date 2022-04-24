В британской разведке подтвердили низкий моральный дух россиян и сильное сопротивление украинцев
24 апреля 2022 , 10:48Читати новину українською
Источник:Минобороны Великобритании
На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии столкновения на Донбассе. Украинское сопротивление было сильным по всем направлениям.
Это сопротивление нанесло значительные потери оккупантам, отмечают в разведке Великобритании.
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Добавили, что россиянам мешает плохой моральный дух. Кроме того, у них есть ограниченное время на восстановление, перевооружение и реорганизацию сил с предыдущих наступлений.
Таким образом, российская армия все ослабевает.
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