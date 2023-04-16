О беспилотнике начали писать российские телеграмм-каналы и СМИ. 24 Канал.

Кстати говоря В центре Санкт-Петербурга подняли украинское знамя: радикалы в истерике побежали его снимать

Утверждают, что обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель. Они якобы лежали в лесу, в 5 километрах от дома №100 на улице Абашева.

Более того, россияне убеждают, мол, среди обломков лежала и взрывчатка.

Россияне расставляют ПВО

В Тульской области россияне уже расставляют средства ПВО. Утверждают, что это "защита" после трех "инцидентов" из БПЛА, спокойно долетевших в область.

Беспилотники могут долететь до Москвы

Пропагандистские СМИ сообщали, что 19 марта в Тульской области упал неизвестный беспилотник. Это примерно в 250 километрах от Москвы.

Ранее, 2 марта рядом с поселком Березовский в Тульской области обнаружили воронку от взрыва диаметром около полутора метров. Россиян сразу нашли причину – говорили, что воронка могла появиться в результате падения беспилотника.

В конце февраля - начале марта беспилотники якобы падали в разных регионах России. В частности, в Белгородской области, Краснодарском крае, Адыгее, Подмосковье и временно оккупированном Крыму.