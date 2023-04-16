Про безпілотник почали писати російські телеграм-канали та ЗМІ, інформує 24 Канал.
До речі У центрі Санкт-Петербурга підняли український прапор: радикали в істериці побігли його знімати
Стверджують, нібито уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель. Вони нібито лежали у лісі, за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева.
Ба більше, росіяни переконують, мовляв, серед уламків лежала й вибухівка.
Росіяни розставляють ППО
У Тульській області росіяни вже розставляють засоби ППО. Стверджують, що це "захист" після трьох "інцидентів" з БПЛА, які спокійно долетіли до області.
Безпілотники можуть долетіти до Москви
Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що 19 березня у Тульській області впав невідомий безпілотник. Це приблизно за 250 кілометрів від Москви.
Раніше, 2 березня поряд із селищем Березовський у Тульській області виявили воронку від вибуху діаметром близько півтора метра. Росіян одразу знайшли причину – говорили, що вирва могла з'явитися внаслідок падіння безпілотника.
Наприкінці лютого — на початку березня безпілотники нібито падали у різних регіонах Росії. Зокрема, у Білгородській області, Краснодарському краю, Адигеї, Підмосков'ї, та тимчасово окупованому Криму.