По данным Генштаба, действие повышенного уровня террористической угрозы продлили не только в указанных областях, но и во всех районах на границе с Украиной. Об этом сообщили утром 26 мая.

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В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года,

– говорится в сообщении.

В Брянской и Курской областях враг также принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления.

Кроме того, российские кафиры продолжают обстреливать пограничные границы. Известно, что они били из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

Ситуация на направлениях с утра 26 мая

На Волынском и Полесском направлениях относительно спокойно. Белорусские войска на своей территории проводят учения. В то же время, в Беларуси ликвидируют последствия пребывания в стране российских военных.

На Слобожанском направлении противник враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск. Русские обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулько, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главной задачей захватчиков полностью захватить Лиман. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Захватчики пытаются закрепиться в районе Северодонецка. Они штурмовали Устиновку, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении бои продолжаются. Враг безрезультатно попытался наступать в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении кафиры штурмовали Красногоровку, Каменку, Авдеевку и Пески, успеха не имели.

В Новопавловском направлении враг пытался наступать на Золотую Ниву, но с потерями отошел.

В Запорожском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.

В Николаевском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области.

На Криворожском направлении российские кафиры хотели штурмовать Николаевку, но им это не удалось. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

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