За даними Генштабу, дію підвищеного рівня терористичної загрози продовжили не лише в зазначених областях, а й у всіх районах на кордоні з Україною. Про це повідомили зранку 26 травня.
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У прикордонних районах зазначених російських областей, в прикордонних з Україною районах, продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року,
– мовиться в повідомленні.
У Брянській та Курській областях ворог також здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.
Окрім того, російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння. Відомо, що вони гатили з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.
Ситуація на напрямках зранку 26 травня
- На Волинському та Поліському напрямках відносно спокійно. Білоруські війська на своїй території проводять навчання. Водночас у Білорусі ліквідовують наслідки перебування в країні російських військових.
- На Слобожанському напрямку противник ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.
- Окупанти намагаються покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на Слов'янськ. Росіяни обстріляли із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.
- На Донецькому напрямку головним завданням загарбників є повністю захопити Лиман. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Загарбники намагаються закріпитись в районі Сєверодонецька. Вони штурмували Устинівку, але успіху не мали.
- На Бахмутському напрямку бої тривають. Ворог безрезультатно спробував наступати в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.
- На Авдіївському напрямку окупанти штурмували Красногорівку, Кам’янку, Авдіївку та Піски, успіху не мали.
- На Новопавлівському напрямку ворог намагався наступати на Золоту Ниву, але з втратами відійшов.
- На Запорізькому напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам'янка.
- На Миколаївському напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області.
- На Криворізькому напрямку російські окупанти хотіли штурмувати Миколаївку, але їм це не вдалося. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.
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