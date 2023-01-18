"Часто использовался МВД": что известно о модели потерпевшего крушение в Броварах

18 января в Броварах разбился самолет ГСЧС с руководством МВД на борту. В Воздушных силах подтвердили, что разбившийся самолет – это вертолет ГСЧС ЕС-225 Super Puma (бортовый номер 54).

Его Украине передала Франция, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Что известно о вертолете ЕС-225 Super Puma, разобрался 24 Канал.

Внимание В сети появилось видео полета вертолета МВД за несколько минут до падения в Броварах

Это вертолеты, которые, если помните, еще передавали нам наши французские партнеры. Это Super Puma,

- сказал Игнат.

По его словам, эти вертолеты были предназначены именно для МВД и ГСЧС.

"Они занимались разными специальными задачами, не только внутри страны, но и ближе к боевым действиям", — добавил спикер.

В то же время он подчеркнул, что пока рано говорить о причинах трагедии. Первые результаты расследования будут известны в течение двух недель.

Вертолет Super Puma: что известно

На борту (Н-225 — бортовой номер 54) находились 9 человек: шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также три члена экипажа ГСЧС.

По данным ГСЧС, вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отмечают, что среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, ведь он позволял одновременно перевозить достаточное количество людей.

Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225. На месте чрезвычайной ситуации работает Мобильная оперативная группа аппарата ГСЧС.

Какие характеристики ЕС-225 Super Puma Это дальнемагистральный пассажирский вертолет, разработанный компанией Airbus Helicopters. Производителем и поставщиком вертолетов является Франция. ЕС-225 Super Puma способен перевозить до 24 пассажиров, без учета двух пилотов и одного бортпроводника. Количество проводников может быть и больше.

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