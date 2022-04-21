Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По данным руководителя Киевской ОВА Александра Павлюка, за прошедшие сутки электромонтеры починили часть сетей среднего и низкого напряжения в 26 населенных пунктах области и вернули свет для 1390 семей.

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Полностью восстановлены сети 10 кВ в Ладыжичах, частично в селах Гута Межигорская и Синяк Вышгородского района.

В Бучанском районе частично восстановлены линии 10 кВ в поселок городского типа Макаров и Ворзель и селах Михайловка-Рубежовка и Калиновка.

Кроме того, электромонтерам удалось подключить к свету амбулаторию и сельсовет в пгт Гостомель.

В Макаровской общине заживили узел связи и высоковольтную линию, обеспечивающую электроэнергией этот район. Это позволит повысить надежность электроснабжения в этой части Киевской области.



Укравтодор сообщает, что стартовала уборка Ворзеля и Гостомеля.



Как восстанавливают инфраструктуру в Киевской области / Фото с телеграмма Кирилла Тимошенко

По состоянию на 21 апреля уже убрали 133 километров дорог в Ирпене, Буче – 33,8 километра, Бородянке – 20,3 километра, Ворзеле – 8,1 километра, Гостомеле – 4,25 километра.

Всего удалось расчистить 302,6 километра дорог и улиц в Киевской области.

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