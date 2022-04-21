Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За даними керівника Київської ОВА Олександра Павлюка, за минулу добу електромонтери полагодили частину мереж середньої та низької напруги у 26 населених пунктах області і повернули світло для 1 390 родин.

До речі На власні очі побачили жахіття війни: прем'єри Іспанії та Данії приїхали у Бородянку

Повністю відновлені мережі 10 кВ у Ладижичах та частково у селах Гута Межигірська та Синяк Вишгородського району.

У Бучанському районі частково відновлені лінії 10 кВ у селище міського типу Макарів і Ворзель та селах Михайлівка-Рубежівка і Калинівка.

Окрім того, електромонтерам вдалося підключити до світла амбулаторію і сільраду в смт Гостомель.

У Макарівській громаді заживили вузол зв'язку та високовольтну лінію, що забезпечує електроенергією цей район. Це дозволить підвищити надійність електропостачання в цій частині Київщини.



Укравтодор повідомляє, що стартувало прибирання Ворзеля та Гостомеля.



Як відновлюють інфраструктуру на Київщині / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Станом на 21 квітня вже прибрали 133 кілометрів доріг в Ірпіні, Бучі – 33,8 кілометра, Бородянці – 20,3 кілометра, Ворзелі – 8,1 кілометра, Гостомелі – 4,25 кілометра.

Загалом вдалося розчистити 302,6 кілометрів доріг та вулиць у Київській області.

Дивіться у відео: як розбирають завали у Бородянці