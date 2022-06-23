Местные сообщали о взрывах. Однако официально местные власти не озвучили причины аварии. Сообщила лишь факт отключения электроэнергии.

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Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение главного водозабора и других объектов водоснабжения,

– говорится в сообщении местного водоканала.

Зафиксировано также массовое отключение энергообъектов, детских садов, котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций.

Проблемы возникли в ряде муниципальных районов республики. По этой же причине отключили электричество и в соседнем Забайкальском крае.

Внимание! Именно из Бурятии многие воюют на территории Украины. Пока неизвестно, причиной аварии стали случайные действия или умышленные.

В России в последнее время все чаще сообщают о пожарах и взрывах

На территории России участились как пожары, так и непонятные взрывы и поджоги. Так, сегодня, 23 июня, это уже второе сообщение о возгорании. Утром под Москвой произошел пожар на заводе с красками. Площадь возгорания в цехе увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров.

В начале месяца под Москвой пылала территория оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. На заводе, среди прочего, производится военная оптика.

11 июня в Брянской области загорелась военная часть. СМИ заявляли, что инцидент произошел в Халтурино в округе Клинцы. В результате сгорело много российской техники, которую, вероятно, доставили из Украины на ремонт.

14 июня в Брянской области тоже был пожар. Вероятно, тоже в военной части. Возгорание в очередной раз произошло в городе Клинцы, в 50 километрах от границы с Украиной. По неподтвержденным данным, на территорию воинской части залетел снаряд.

Вероятно, Россия могла совершить провокацию, нанеся удар по собственной территории. Провокации не являются чем-то новым для россиян. Украина в очередной раз подчеркивает, что не имеет отношения к взрывам и пожарам.

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