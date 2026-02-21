Укр Рус
24 Канал Новости Украины В центре Харькова вспыхнул известный ресторан: огонь охватил 2 этажа
21 февраля, 18:23
2
Обновлено - 18:50, 21 февраля

В центре Харькова вспыхнул известный ресторан: огонь охватил 2 этажа

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Харькове в центре города вспыхнул пожар в ресторане, огонь охватил два этажа здания.
  • Более 30 спасателей работают на месте происшествия, пострадавших нет, причину пожара устанавливают.

В саду Шевченко в центре Харькова вспыхнуло 4-этажное здание ресторана. По предварительной информации, огонь охватил по меньшей мере 2 этажа, на месте уже работают спасатели.

Об этом сообщают Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области и Суспильне.

Смотрите также Трех детей, погибших в пожаре на Днепропетровщине, закрыли одних в доме 

Какие детали пожара известны?

По данным спасателей, вечером ориентировочно в 17:10 им сообщили о пожаре в четырехэтажном здании заведения питания в центре города Харькова. СМИ пишут, что речь идет о ресторане грузинской кухни "Тот самый Баранчик".

В ГСЧС сообщили, что на момент прибытия подразделений выяснили, что горит внешняя отделка здания, площадью 30 квадратных метров. По состоянию на 17:55 возгорание удалось локализовать, но ликвидация пожара еще продолжается.

Работают более 30 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС. По предварительным данным пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, 
– говорится в сообщении.

Ликвидация пожара в центре Харькова / ГСЧС Харьковской области

Другие подобные инциденты

  • Недавно в селе Большая Долина, что в Днепропетровской области, произошел пожар в частном доме. Спасатели приехали, чтобы ликвидировать возгорание, но избежать трагедии не удалось, погибли дети.
  • До этого в Оболонском районе Киева произошел пожар на трансформаторной подстанции. Огонь мог перекинуться на припаркованные рядом автомобили, однако спасатели быстро локализовали возгорание.
  • Еще раньше в селе Воля-Высоцкая в Жовковской общине Львовского района, в одном из частных домов были найдены тела мальчиков 2, 4 и 6 лет. Предварительно, они отравились продуктами горения в результате пожара.