В центре Харькова вспыхнул известный ресторан: огонь охватил 2 этажа
- В Харькове в центре города вспыхнул пожар в ресторане, огонь охватил два этажа здания.
- Более 30 спасателей работают на месте происшествия, пострадавших нет, причину пожара устанавливают.
В саду Шевченко в центре Харькова вспыхнуло 4-этажное здание ресторана. По предварительной информации, огонь охватил по меньшей мере 2 этажа, на месте уже работают спасатели.
Об этом сообщают Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области и Суспильне.
Какие детали пожара известны?
По данным спасателей, вечером ориентировочно в 17:10 им сообщили о пожаре в четырехэтажном здании заведения питания в центре города Харькова. СМИ пишут, что речь идет о ресторане грузинской кухни "Тот самый Баранчик".
В ГСЧС сообщили, что на момент прибытия подразделений выяснили, что горит внешняя отделка здания, площадью 30 квадратных метров. По состоянию на 17:55 возгорание удалось локализовать, но ликвидация пожара еще продолжается.
Работают более 30 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС. По предварительным данным пострадавших нет. Причина пожара устанавливается,
– говорится в сообщении.
Ликвидация пожара в центре Харькова / ГСЧС Харьковской области
Другие подобные инциденты
- Недавно в селе Большая Долина, что в Днепропетровской области, произошел пожар в частном доме. Спасатели приехали, чтобы ликвидировать возгорание, но избежать трагедии не удалось, погибли дети.
- До этого в Оболонском районе Киева произошел пожар на трансформаторной подстанции. Огонь мог перекинуться на припаркованные рядом автомобили, однако спасатели быстро локализовали возгорание.
- Еще раньше в селе Воля-Высоцкая в Жовковской общине Львовского района, в одном из частных домов были найдены тела мальчиков 2, 4 и 6 лет. Предварительно, они отравились продуктами горения в результате пожара.