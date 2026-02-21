В центре Харькова вспыхнул известный ресторан: огонь охватил 2 этажа

В саду Шевченко в центре Харькова вспыхнуло 4-этажное здание ресторана. По предварительной информации, огонь охватил по меньшей мере 2 этажа, на месте уже работают спасатели.

Об этом сообщают Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области и Суспильне.

Смотрите также Трех детей, погибших в пожаре на Днепропетровщине, закрыли одних в доме

Какие детали пожара известны?

По данным спасателей, вечером ориентировочно в 17:10 им сообщили о пожаре в четырехэтажном здании заведения питания в центре города Харькова. СМИ пишут, что речь идет о ресторане грузинской кухни "Тот самый Баранчик".

В ГСЧС сообщили, что на момент прибытия подразделений выяснили, что горит внешняя отделка здания, площадью 30 квадратных метров. По состоянию на 17:55 возгорание удалось локализовать, но ликвидация пожара еще продолжается.

Работают более 30 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС. По предварительным данным пострадавших нет. Причина пожара устанавливается,

– говорится в сообщении.

Ликвидация пожара в центре Харькова / ГСЧС Харьковской области

Другие подобные инциденты