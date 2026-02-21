Про це повідомляють Головне управління ДСНС України у Харківській області та Суспільне.

Дивіться також Трьох дітей, які загинули у пожежі на Дніпропетровщині, зачинили самих у будинку

Які деталі пожежі відомі?

За даними рятувальників, ввечері орієнтовно о 17:10 їх повідомили про пожежу у чотириповерховій будівлі закладу харчування в центрі міста Харкова. ЗМІ пишуть, що йдеться про ресторан грузинської кухні "Той самий Баранчик".

У ДСНС повідомили, що на момент прибуття підрозділів з'ясували, що горить зовнішнє оздоблення будівлі, площею 30 квадратних метрів. Станом на 17:55 загоряння вдалося локалізувати, але ліквідація пожежі ще триває.

Працюють понад 30 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється,

– ідеться у повідомленні.

Ліквідація пожежі у центрі Харкова / ДСНС Харківщини

Інші подібні інциденти