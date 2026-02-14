Про це пише Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Що відомо про наслідки пожежі на Дніпропетровщині?

Вдень працівники ДСНС отримали повідомлення про пожежу на вулиці Кримській села Велика Долина. Служба порятунку дізналася, що там загорівся приватний одноповерховий будинок.

За адресою вирушила група рятувальників. Коли вони зайшли до будівлі, то знайшли там тіла трьох діток. Унаслідок займання малеча загинула.

Врятувати не вдалося дівчинку 2022 року народження та двох хлопчиків 2021 та 2024 років народження.

Водночас Пожежу вдалося загасити о 16:17. Ліквідацією займалися 8 рятувальників з двома одиницями пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

