По данным Укргидрометцентра, 1-3 июля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Она будет сохраняться во всех регионах, кроме:

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Кировоградской,

Полтавской,

Харьковской области и временно оккупированном Крыме.

Во Львове зафиксировали исторический температурный рекорд

Синоптики 30 июня зафиксировали абсолютный температурный рекорд во Львове. Столбик термометра достиг 34 градусов тепла, что является самым высоким показателем для этого дня за последние 80 лет.

Во Львовском гидрометцентре отметили, что такого жары в городе в последний день первого месяца лета не фиксировали за всю историю наблюдений. В последний раз рекордная максимальная температура 30 июня была побита в 1994 году – тогда температура воздуха во Львове достигла 31,6 градуса тепла, что на 2,4 градуса меньше, чем в этом году.

Обратите внимание! 1 июля синоптики прогнозируют, что максимальная температура воздуха во Львове и области может составлять от 34 до 36 градусов тепла.



Прогноз погоды на 1 июля / Фото Укргидрометцентра