За даними Укргідрометцентру, 1 – 3 липня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Важливо Дощі та грози нарешті йдуть з України: прогноз погоди на 1 липня
Вона зберігатиметься в усіх регіонах, крім:
- Київської,
- Чернігівської,
- Черкаської,
- Кіровоградської,
- Полтавської,
- Харківської областей та тимчасово окупованого Криму.
У Львові зафіксували історичний температурний рекорд
Синоптики 30 червня зафіксували абсолютний температурний рекорд у Львові. Стовпчик термометра сягнув 34 градусів тепла, що є найвищим показником для цього дня за останні 80 років.
У Львівському гідромедцентрі зауважили, що такої спеки у місті в останній день першого місяця літа не фіксували за всю історію спостережень. Востаннє рекордну максимальну температуру 30 червня було побито у 1994 році – тоді температура повітря у Львові сягла 31,6 градуса тепла, що аж на 2,4 градуса менше, ніж цьогоріч.
Прогноз погоди на 1 липня / Фото Укргідрометцентру