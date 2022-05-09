Что известно об инциденте в Кишиневе

Во время такой акции произошел конфликт. Об этом сообщило пропагандистское медиа Кремля в Молдове.

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Россияне совершенно свободно выкрикивали "Слава России!". Похоже, что и этот лозунг они украли у нас и перекрутили на свой манев. В то время как один человек из толпы крикнул "Слава Украине!" на него сразу набросились несколько мужчин. Между участниками случилась потасовка, в которую вмешалась правоохранители.

Местные полицейские, кстати, подошли не к мужчинам, которые агрессивно вели себя, а к тому – кто оборонялся.

В Молдове на мужчину набросились за крик "Слава Украине!": видео

Кроме того, участники акции попытались отобрать плакат у одной женщины. Что на нем было написано – на видео не видно. Однако пропагандистское издание назвало это "провокационной табличкой". Можем только предположить, что на плакате были слова, осуждающие войну в Украине. Когда активистке удалось вернуть свой баннер и снова стать с ним, к ней сразу пришел полицейский. Он увел женщину.

Смотрите видео, как у активистки пытались отобрать плакат:

В Берлине запретили украинскую символику

Власти Берлина решили запретить использовать украинскую символику на мероприятиях 8 – 9 мая. Украинское знамя цинично приравняли к русской и сепаратистской символике. Под запрет попали даже украинские военные песни и марши.

Так немецкие власти решили предотвратить провокации. Посол Украины Андрей Мельник назвал это решение "пощечиной всем украинцам" и резко его раскритиковал. Тогда Берлин решил разрешить акции на 1 час. Однако впоследствии решение о послаблении отменили и подчеркнули, что запрет действует.

Мол, во Второй мировой войне погибли и украинцы, и россияне. 8 и 9 мая "должно быть четко отделено от ситуации мая 2022 года".

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