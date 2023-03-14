О мощном взрыве в Мелитополе около 17:40 начали сообщать местные телеграм-каналы и пророссийские СМИ. Городской глава Иван Федоров в телеграме тоже написал о том, что взрыв был мощным, "на весь город". 24 Канал собрал все, что известно об инциденте.

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Впоследствии Федоров добавил, что взрыв произошел в центре Мелитополя, в районе улицы Героев Украины. Он отметил, что по предварительным данным, горит автомобиль.



В оккупированном Мелитополе образовался столб дыма из-за взрыва авто / Фото из телеграма Ивана Федорова

Горит авто

Впоследствии видео с места событий подтвердили, что причина дыма и громких звуков – подрыв авто. На кадрах, обнародованных в телеграм-каналах видно, как в центре города горит автомобиль.

Кому принадлежит авто – неизвестно, как и то, находился ли кто-то в нем на момент взрыва.

Известно о пострадавшем

Российские СМИ сообщили, что в результате инцидента есть пострадавший. Ему вроде бы уже оказали медицинскую помощь.