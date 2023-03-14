О мощном взрыве в Мелитополе около 17:40 начали сообщать местные телеграм-каналы и пророссийские СМИ. Городской глава Иван Федоров в телеграме тоже
написал о том, что взрыв был мощным, "на весь город". 24 Канал собрал все, что известно об инциденте.
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Впоследствии Федоров добавил, что взрыв произошел в центре Мелитополя, в районе улицы Героев Украины. Он отметил, что по предварительным данным, горит автомобиль.
В оккупированном Мелитополе образовался столб дыма из-за взрыва авто / Фото из телеграма Ивана Федорова Горит авто
Впоследствии видео с места событий подтвердили, что причина дыма и громких звуков – подрыв авто. На кадрах, обнародованных в телеграм-каналах видно, как в центре города горит автомобиль.
Кому принадлежит авто – неизвестно, как и то, находился ли кто-то в нем на момент взрыва.
Известно о пострадавшем
Российские СМИ сообщили, что в результате инцидента есть пострадавший. Ему вроде бы уже оказали медицинскую помощь.
Обратите внимание! Через время в телеграм-каналах сообщили, что в результате подрыва авто погиб "чиновник". Его имя пока не называют. Так что пока неизвестно, кто из предателей мог "минуснуться".
Пока неизвестно, кто был в автомобиле на момент взрыва / Фото телеграм-каналы Коллаборанты уже рассчитали силу взрыва
Что интересно, пропагандистские ресурсы каким-то образом уже знают, что стало причиной взрыва. Так, сообщили, что подрыв был устроен с помощью самодельного взрывного устройства. Они ссылаются на коллаборанта Владимира Рогова.
Подрыв произведен с помощью самодельного взрывного устройства, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, сила взрыва составила около 1 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте,
– сообщили оккупанты. Последние новости из оккупированного Мелитополя Заметим, что в захваченном россиянами городе все чаще происходят взрывы и пожары. Коллаборанты переживают за свою жизнь и думают о том, как покинуть город. Партизаны в Мелитополе действительно не дают оккупантам спокойно жить: устраивают постоянные диверсии.