Об этом рассказал городской голова Иван Федоров. Дошло до того, что сотрудники так называемых муниципальных предприятий были вынуждены бунтовать, чтобы выбить деньги.
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Коллаборанты оккупированных территорий Запорожской области льют слезы. "Великая Россия" так ценит предателей, что не платит им заработную плату. Настоящий бунт затеяли сотрудники так называемых муниципальных и государственных унитарных предприятий в оккупации,
– рассказал Федоров.
Мол, "даром работать и верить в сказки окупантов люди отказываются и угрожают саботажем".
Привлечь пришлось кремлевских кураторов
По его словам, недовольных накопилось слишком много – настолько, что "гауляйтер Ебалицкий вынужден был умолять своих кремлевских кураторов решить вопрос".
Деньги обещают выплатить, однако осадок остался. Веры оккупантам не хватило даже у тех, кто согласился предать Родину за ничтожные рубли. А чего вы ждали, предатели,
– риторически спросил Федоров.
К теме оккупанты признали капитуляцию в отношении Запорожья, – мэр Мелитополя Федоров
Новости из оккупированного Мелитополя
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- Возмутительно то, что российские захватчики в Мелитополе цепляются к девушкам-подросткам и молодым женщинам. Поэтому местным жителям приходится выезжать из города.
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