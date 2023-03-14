Про це розповів міський голова Іван Федоров. Дійшло до того, що співробітники так званих муніципальних підприємств були змушені бунтувати, щоб таки вибити гроші.

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Колаборанти окупованих територій Запорізької області ллють сльози. "Вєлікая расія" так цінує зрадників, що не платить їм заробітну плату. Справжній бунт затіяли співробітники так званих муніципальних та державних унітарних підприємств в окупації,

– розповів Федоров.

Мовляв, "задарма працювати та вірити у казочки окупантів люди відмовляються та погрожують саботажем".

Залучити довелось кремлівських кураторів

За його словами, незадоволених назбиралось забагато – настільки, що "гауляйтер Єбалицький вимушений був благати своїх кремлівських кураторів вирішити питання".

Гроші обіцяють виплатити, проте осад лишився. Віри окупантам забракло навіть в тих, хто погодився зрадити Батьківщину за нікчемні рублі. А чого ви чекали, зрадники,

– риторично запитав Федоров.

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