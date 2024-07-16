24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Смотрите также Беларусь подняла авиацию из-за российского "Шахеда": дрон долетел до Могилева

12:19, 16 июля Крылатая ракета через Сумщину курсом на Черниговщину!

12:01, 16 июля Тревога дошла до Киева

Где объявили тревогу / Скриншот 24 Канала

11:58, 16 июля В Воздушных силах предупредили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, на Сумщине в направлении Черниговщины.