24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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12:19, 16 июля
Крылатая ракета через Сумщину курсом на Черниговщину!
12:01, 16 июля
Тревога дошла до Киева
Где объявили тревогу / Скриншот 24 Канала
11:58, 16 июля
В Воздушных силах предупредили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, на Сумщине в направлении Черниговщины.
11:57, 16 июля
В Киевской области и части областей объявлена тревога.