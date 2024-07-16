24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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12:19, 16 липня
Крилата ракета через Сумщину курсом на Чернігівщину!
12:01, 16 липня
Тривога дійшла до Києва
Де оголосили тривогу / Скриншот 24 Каналу
11:58, 16 липня
У Повітряних силах попередили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, на Сумщині в напрямку Чернігівщини.
11:57, 16 липня
У Київській області та частині областей оголошена тривога.