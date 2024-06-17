По состоянию на эту минуту известно, что инцидентом занимается полиция. Чтобы как можно скорее оказать помощь пострадавшим, к ликвидации последствий привлекли вертолеты.

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В Чехии произошел взрыв на полигоне

В понедельник, 17 июня, на военном полигоне в Либаве произошел взрыв неизвестного боеприпаса. На место происшествия выехали спасатели. Ликвидировать последствия и эвакуировать пострадавших помогают по меньшей мере два вертолета.

В то же время чешское оборонное ведомство подтвердило наличие раненых, однако их количество умалчивается. Представитель службы скорой помощи подтвердила, что на место происшествия выехали две бригады спасателей. Впрочем, она не смогла предоставить больше информации.

Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где разразился неопределенный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Мы стараемся как можно быстрее оказать им помощь, привлечены два спасательных вертолета, инцидентом занимается военная полиция,

– заявили в пресс-службе чешского Генштаба.

Отметим, Либовский военный округ расположен в Оломоуцком крае. Он занимает около 240 квадратных километров и был основан в 1946 году. Военная территория не доступна для посещения, она открыта только в исключительных случаях.